Воронеж, 5 марта, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

Ранее, 5 марта, в Воронеже объявили авиационную опасность из-за приближения украинских беспилотников. Губернатор области уточнил, что российские силы и средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможной атаки.

В Губкинском и Старооскольском городских округах в Белгородской области 5 марта объявили режим ракетной опасности. МЧС призвало жителей области по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Кроме того, при падении беспилотника ВСУ в Губкинском городском округе загорелся резервуар.