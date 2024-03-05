Москва, 5 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Американский танк Abrams ВСУ в зоне спецоперации удалось подбить ударом FPV-дрона «Упырь» под башню. Об этом рассказал подбивший эту боевую машину российский оператор беспилотников с позывным Рассвет, его слова 5 марта привело Министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его», — заявил он.

По словам Рассвета, вторым ударом беспилотника Abrams удалось полностью вывести из строя. Американский танк ВСУ в этот момент очень медленно передвигался по открытой местности, отметил военный.

«Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Рассвет подбил первый танк Abrams украинской армии 26 февраля на авдеевском направлении. Российский оператор беспилотника заснял, как перед этим американский танк передвигался вдоль домов.

Позднее в этот же день комбриг с позывным Коловрат рассказал, что в районе Авдеевки уничтожили два американских танка. Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 февраля подтвердил уничтожение Abrams.

Официальный представитель Минобороны 4 марта подтвердил уничтожение ещё одного американского танка Abrams в зоне СВО. По его словам, это также произошло на авдеевском направлении.