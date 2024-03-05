Москва, 5 марта, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Приостановка деятельности клуба «Мутабор», где в декабре прошлого года прошла «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований законна. Такое решение 5 марта вынес Второй кассационный суд.

AP/TASS

Ответчику не удалось оспорить ранее вынесенное судами решение.

«Кассационная инстанция решения судов первой и апелляционной инстанций оставила без изменений», ― сообщил ТАСС представитель суда.

Как сообщало ИА Регнум, Московский городской суд 16 января признал законной приостановку работы клуба «Мутабор». Суд рассмотрел апелляционную жалобу представителей клуба и оставил постановление Лефортовского суда от 10 января 2024 года без изменения.

В «Мутаборе» после скандальной «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, провели проверки. Департамент торговли Москвы 20 декабря вынес предостережение клубу о недопустимости нарушения требований к розничной продаже алкоголя. До этого, в декабре, предупреждения руководству клуба вынес Роспотребнадзор.

Впоследствии клуб опечатали. В ходе проверки выяснилось, что часть реализуемого в заведении алкоголя не имела лицензии. Обнаружили также нарушения санитарных норм.

В январе работу московского клуба приостановили на 90 дней в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Лефортовский суд признал владельцев заведения виновными по статье 6.6. КоАП. Протокол Роспотребнадзора составили на основании кассового чека и карты инфекционного больного. При этом суд отказался разъяснять основания для приостановки работы клуба «Мутабор».