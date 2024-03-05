Воронеж, 5 марта, 2024, 11:08 — ИА Регнум. В городе Воронеже объявили авиационную опасность из-за приближения украинских беспилотников. Об этом 5 марта сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

Эрик Романенко/ТАСС

«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность! Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА», — написал он.

Глава региона уточнил, что из-за этого силы и средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможной атаки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявили режим ракетной опасности. Региональный главк МЧС призвал жителей по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Позднее в этот же день стало известно, что при падении беспилотника ВСУ в Губкинском городском округе Белгородской области загорелся резервуар. По информации МЧС, в результате происшествия пострадавших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 5 марта из-за атаки украинского дрона произошёл пожар на нефтебазе. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.