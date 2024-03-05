Самара, 5 марта, 2024, 10:38 — ИА Регнум. В Самарской области на мосту и на железной дороге обнаружили два подозрительных предмета, сообщил 5 марта Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщил источник канала, один подозрительный предмет нашли на железнодорожном перегоне Жигулëвское Море — Химзаводская. На место ЧП вызвали сапёров и силовиков, территорию оцепили.

Другой подозрительный предмет нашли в посёлке Безенчук на автомобильном мосту. На месте работают взрывотехники и силовики.

Пока неизвестно, представляют ли опасность обнаруженные предметы.

Как сообщало ИА Регнум, в Самарской области в городе Чапаевске 5 марта прогремел взрыв на железнодорожном мосту. Повреждение получили металлоконструкции и ограждения, само полотно не пострадало. Как сообщили в ФСБ, люди не пострадали.

В ходе осмотра моста в Чапаевске нашли ещё одно взрывное устройство, его обезвредили. Украинская разведка заявила о своей причастности к подрыву железнодорожного моста.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье о диверсии (п. «а» части 2 статьи 281 УК РФ).