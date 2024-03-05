Москва, 5 марта, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету и сбросил два килограмма, сообщили 5 марта в пресс-службе зоопарка.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Тимоша уже вовсю готовится к лету: он худеет и активно гуляет по вольеру», — говорится в сообщении.

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В зоопарке пояснили, что зимой Тимофей весил 7 кг, а сейчас — 4,8 кг. Манул ежедневно гуляет по вольеру, но наибольшая вероятность его увидеть около 17:00.

Как сообщало в декабре 2023 года ИА Регнум, манул Тимофей, или просто Тимоша, один из десяти живущих в столичном зоопарке палласовых котов. Дикие коты с плотным телом, короткими лапками и самым пышным и густым мехом в своём семействе осенью проходит «зажировку». Специалисты зоопарка пояснили, что с сентября манул начинает активнее искать корм и набирать вес. К примеру, Тимофей, который в начале осени весил около 5 килограммов, к моменту завершения «зажировки» толстеет до 6–7 кг.

Сотрудники Московского зоопарка 27 февраля поздравили Белую медведицу Айку с Днём полярного медведя и подарили ей два торта: первый — из снега, фруктов и ягод, а второй — изо льда и рыбы.

Московскому зоопарку 12 февраля исполнилось 160 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что зоосад стал домом для более 1,2 тысячи различных видов животных.