Вашингтон, 5 марта, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Утечка обсуждения офицерами бундесвера возможности нанесения ударов по Крымскому мосту привела к расколу между Германией и союзниками по поводу поставок новых вооружений Украине. Об этом 4 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Страны НАТО выразили обеспокоенность пренебрежительным отношением к вопросам безопасности, которое привело к утечке», — говорится в публикации.

Отмечается, что представитель одной из входящих в альянс стран обвинил немецкую сторону в непрофессионализме, отметив, что этого стоило бы ожидать не от военных чиновников. Представитель другого государства — члена НАТО заявил, что его не удивили такие упущения немецкой стороны.

По информации издания, утечка разговора немецких военных вызвала раздражение у представителей Франции и Британии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта обозреватель Politico Мэтью Карничниг написал, что утечка беседы немецких военных ударила по позициям канцлера Германии Олафа Шольца и показала превосходство президента России Владимира Путина. Эксперт также назвал этот инцидент «мастерской операцией» российского лидера.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных военных бундесвера о возможности ударов немецкими крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Они также говорили о том, как в этой ситуации можно скрыть прямое вмешательство Германии в конфликт на Украине.

МИД России 4 марта вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа и объявил ему демарш, а также потребовал разъяснить произошедшее. В министерстве отметили, что такие происшествия только в очередной раз подтвердили вовлечённость западных государств в украинский конфликт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что в Кремле ожидают итогов расследования этого инцидента, о котором объявил канцлер Германии. Он указал на то, что из записи следует, что немецкие военные предметно обсуждают планы по нанесению ударов по российской территории.