Киев, 5 марта, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский доложил министру обороны США Ллойду Остину о ситуации на линии боевого соприкосновения и изменениях на самых важных направлениях. Он написал об этом 5 марта в Telegram-канале.

EPA/ТАСС Министр обороны США Ллойд Остин

«Важный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях», — написал он.

Сырский добавил, что киевские власти продолжают вести работу по вопросу обеспечения потребностей ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля шеф Пентагона заявил, что НАТО придётся вступить в войну с Россией в случае поражения Киева в украинском конфликте. Остин также назвал тревожным продвижение российских военных и их успехи на фронте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 марта заявил, что эти слова главы Пентагона доказывают наличие такого плана у США. Глава МИД напомнил, что ранее ряд лидеров Запада призывал не допустить проигрыша Киева в конфликте, так как на этом президент России Владимир Путин якобы не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу и Финляндию.

Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию назвал бредом обвинения России в планах напасть на Европу. Глава государства подчеркнул, что это Запад спровоцировал конфликты во всём мире и лжёт о том, что Россия собирается напасть на Европу.