Москва, 5 марта, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Минобороны допустило два типа операций против России. Проведение воздушно-наземной или воздушно-морской операции может начаться с быстрого глобального удара и одновременных ракетно-авиационных атак, сообщил издаваемый оборонным ведомством журнал «Военная мысль».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Наиболее ожидаемыми формами применения объединенных оперативных формирований являются воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных наступательных операций», — говорится в статье.

Операции начнутся с воздушных атак

В настоящее время иностранные специалисты создают объединённые оперативные формирования, которые совмещают в себе межвидовые компактные и высокомобильные многосферные группировки войск. В материале говорится, что они могут атаковать административно-политическую и военно-промышленную инфраструктуру противника во всех сферах: наземной, морской, воздушной, космической и информационной. Они же могут и нанести противнику комплексное поражение.

При этом подобные кампании будут начинаться с воздушных, а с 2030 года воздушно-космических наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов. Авиация в этом сценарии вступит в бой одной из первых как наиболее маневренный вид войск.

В материале отметили, что перед активным этапом наступления противник применит разные провокации и агрессивные действия. Против России усилят все типы разведки, в том числе проводимую самолётами у границы страны.

Эти факторы расширяют систему угроз России в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности страны, отметили авторы материала. Так, одну из ключевых ролей играют Воздушно-космические силы. В этой связи России требуется оснащение российских ВКС новыми и модернизированными самолётами и беспилотниками. Необходимо также внедрение перспективных автоматизированных систем управления и совершенствование разведывательного обеспечения, резюмировало издание.

Угроза войны России и НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи по Украине, прошедшей в Париже 26 февраля, заявил, что представители западных стран обсуждали возможную отправку военных на Украину, но к общему мнению не пришли. После этого представители западных стран поспешили заявить, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

Позднее, 4 марта Макрон заверил, что власти не рассматривают вопрос об отправке военных на Украину. Он также подчеркнул, что Франция якобы не воюет против российского народа и не заинтересована в прямом участии в конфликте.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга также заявил, что Вашингтон не намерен отправлять войска на Украину. Также, по его словам, США не намерены повышать уровень боеготовности своих ядерных сил.

В МИД России заявили, что Москва будет рассматривать подобный шаг Запада как прямую эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что в случае отправки западных военнослужащих на Украину прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным. Он подчеркнул, что слова французского президента свидетельствуют об отсутствии инстинкта самосохранения у политиков Евросоюза. В этой связи, как уточнили в Кремле, России нужно быть начеку.