Макеевка, ДНР, 5 марта, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя города Макеевки в ДНР за хранение взрывчатки, сообщили 5 марта в региональном управлении ФСБ.

Кадр из видео

Мужчину задержали в частном доме по месту проживания. У задержанного при обыске изъяли свыше пяти килограммов дымного пороха.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 марта ФСБ проинформировала о задержании жителя ЛНР, передававшего информацию о российских военных на Украину.

Он собирал данные о дислокации российской военной техники и подразделений, участвующих в боевых действиях. Затем житель ЛНР передавал эти сведения украинским спецслужбам. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.