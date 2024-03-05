Симферополь, 5 марта, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Около Крымского моста из-за перекрытия движения по нему остановили девять поездов. Об этом 5 марта сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. На данный момент в районе Крымского моста остановлены поезда: №068, 426, 147, 316, 425, 173, 028, 092 (Москва — Севастополь) и №092 (Севастополь — Москва)», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что движение поездов возобновят, когда это будет разрешено. По информации центра о ситуации на Крымском мосту, движение автотранспорта по нему перекрыли в 00:35 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 марта движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также перекрывали. Водителям рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение возобновили через четыре часа после перекрытия.

В ночь на 3 марта движение автомобилей по Крымскому мосту тоже временно ограничивали. Оповещение об этом вышло в 03:39 мск. Днём ранее движение машин по мосту ограничивали несколько раз.

В Минобороны России 3 марта заявили, что в ночь на 3 марта над Крымом российские средства ПВО сбили 38 украинских дронов. Отмечалось, что ВСУ использовали для попыток терактов на территории России беспилотники самолётного типа.