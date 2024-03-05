Геническ, Херсонская область, 5 марта, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Модернизация системы здравоохранения в Херсонской области идёт недостаточно быстро, этот процесс необходимо ускорить. Об этом 5 марта на пресс-подходе по итогам посещения региона заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

РИА Новости

Он подчеркнул, что в регионе потребность в оказании медицинской помощи достаточно высокая, специалисты уже начали ремонт и строительство ряда медицинских объектов.

«Но пока считаем, что скорость у нас недостаточная. Нужно обязательно нарастить темпы, у нас есть уже в том числе федеральное финансирование», ― добавил глава Минздрава.

По его словам, в частности, больших вложений требуют в Херсонской области стационарная и поликлиническая базы. Мурашко добавил, что в регион поставляют новое оборудование, включая тяжёлую технику, резонансные томографы. Решён вопрос с лабораторным оборудованием, жители региона получили возможность пройти бесплатное исследование, провести анализы крови и других биологических жидкостей, указал министр.

«Машины скорой помощи все работают новые, это очень хорошо позволяет уже сегодня медицинскому персоналу работать в конкретных условиях», ― отметил Мурашко.

Как сообщало ИА Регнум, Мурашко в сентябре прошлого года заявил, что система здравоохранения новых регионов развивается «семимильными шагами» и активно интегрируется в общую систему России, в том числе — в систему ОМС. Он подчеркнул, что для новых территорий разработаны многогранные программы, подкреплённые финансированием.

Ранее глава Минздрава России рассказал, что медицина в новых субъектах будет развиваться в точности так же, как и во всех остальных регионах России. Прежде всего средства направят для модернизации медучреждений: закупки техники, оснащения фельдшерско-акушерских пунктов, капитального ремонта.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что для новых регионов ― Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей ― утвердили порядок финансирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС). На эти цели в 2024 году предусмотрено выделение около 39 млрд рублей. Средства напрямую пойдут из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов.