Синин, Китай, 5 марта, 2024, 09:22 — ИА Регнум. В Китае в провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщил 5 марта Китайский центр сейсмических сетей.

Иван Шилов ИА Регнум

Подземные толчки зафиксированы в уезде Дзаде в 05:07 мск. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 33,52 градуса северной широты и 93,01 градуса восточной долготы.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине десять километров. О пострадавших и каких-либо повреждениях информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Казахстане. Подземные толчки зафиксировали в 31 км югу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине десять километров.

По данным главы департамента по чрезвычайным ситуациям в Алма-Ате Нурлана Атыгаева, в городе сохраняется угроза афтершоков. Разрушений и пострадавших в результате землетрясения не зафиксировано.