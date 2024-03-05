Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 5 марта, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Враждебность в отношениях Соединённых Штатов Америки и России исходит не от Москвы, а от Вашингтона. Это показал тёплый приём американской делегации на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ). Об этом завил глава делегации США на ВФМ Калеб Мопин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он подчеркнул в беседе с «РИА Новости», что российская сторона исключительно радушно встретила гостей из США. Он добавил, что россияне очень рады видеть американцев.

«Это снова показывает, что враждебность исходит не со стороны России, а из Соединённых Штатов Америки, от американских руководителей, которые намерены использовать НАТО и другие силы, чтобы вводить санкции, угрожать, ставить Россию в ситуацию, в которой она должна военными методами защищать себя и новые республики», ― пояснил Мопин.

Он считает, что россияне и российское правительство хотят ладить с США.

Как сообщал ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 2 марта в Сочи. В ходе церемонии открытия президент России Владимир Путин рассказал об основных идеях этого масштабного проекта и подчеркнул, что Россия как была, так и остаётся открытой к диалогу с другими странами.

По словам организаторов, всего на участие подали свыше 309 тыс. заявок из 188 стран мира. Возможность принять участие в фестивале также получили подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. Для них подготовили специальною программу. Основные мероприятия фестиваля состоятся с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус».

Глава делегации США на Всемирном фестивале молодёжи Калеб Мопин заявил, что большинство граждан Соединённых Штатов Америки выступает за нормализацию отношений с Россией вопреки антироссийской политике, проводимой действующим президентом Джо Байденом. По его словам, США и Россия могли бы сблизиться, если бы в стране закрепилась экономика, основанная на промышленности и росте.

Глава МИД России Сергей Лавров 21 февраля заявил, что Москва не питает иллюзий насчёт какой-либо смены курса США в отношении России. Он подчеркнул, что Россия не ожидает, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Лавров добавил, что Вашингтон рассматривает Москву как противника или как угрозу, при этом не имеет значения, к какой партии принадлежит лидер США.

Министр также добавил, что российско-американские отношения после выборов президента США будет определять «набор идей» нового руководства в Вашингтоне по отношению к Москве.