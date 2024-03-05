Вашингтон, 5 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Публикация обсуждения военными бундесвера возможности нанесения ударов по Крымскому мосту нанесла удар по позициям канцлера Германии Олафа Шольца, показав превосходство президента России Владимира Путина. Такое мнение 5 марта высказал обозреватель Politico Мэтью Карничниг.

Александр Рюмин/РИА Новости Владимир Путин

«После стольких лет в качестве российского лидера Путин всё ещё остаётся разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России», — написал он.

Карничниг также назвал произошедшее «мастерской операцией» президента России, которая оставила канцлера ФРГ «в дураках». При этом журналист подчеркнул, что ничто из того, о чём говорили немецкие военные на записи, не является манипуляцией.

«Поэтому она обладает такой силой: это не дезинформация, а просто раскрытая информация», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных германских офицеров, обсуждавших возможность ударов немецкими крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Они также говорили о том, как при этом скрыть прямое вмешательство Германии в украинский конфликт.

Позднее Шольц пообещал провести тщательное расследование из-за перехваченной аудиозаписи.

Министерство иностранных дел России 4 марта вызвало посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа и объявило ему демарш, а также потребовало разъяснить произошедшее. В МИД подчеркнули, что такие инциденты лишь в очередной раз подтверждают вовлечённость Запада в украинский конфликт.

Позднее в этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отказался комментировать утечку разговора офицеров бундесвера. Он заявил, что такое пояснение якобы поможет России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что в бундесвере предметно обсуждают планы по нанесению ударов по территории России — это следует из записи. В Кремле ожидают итогов расследования, о котором объявил канцлер Германии Олаф Шольц.