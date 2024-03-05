Вашингтон, 5 марта, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Власти Украины пожаловались, что Пекин якобы проявляет к ним безразличие по сравнению с Россией. Об этом 5 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В материале отмечается, что внешнеполитическая деятельность китайских властей, скорее всего, отличается от их действий «внутри страны».

Источник рассказал, что украинский посол в Пекине Павел Рябикин с момента приезда в Китай отправил запросы о встречах примерно в 40 различных министерств и муниципалитетов, однако получил только несколько встреч. По данным агентства, МИД КНР прокомментировал эту ситуацию словами о том, что связь между Пекином и Киевом «непрерываемая».

«Поддержка Украины среди более широкого дипломатического сообщества Пекина неоднозначна… Другие страны стремятся заручиться поддержкой мирных переговоров на Украине», — говорится в публикации. В материале также утверждается, что китайские власти «с безразличием» относятся к дипломатам с Украины.

Как сообщало ИА Регнум, спецпредставитель правительства КНР делам Евразии Ли Хуэй 3 марта заявил, что Китай готов продолжать содействие мирным переговорам России и Украины. Он уточнил, что России и Китаю нужно и далее способствовать развитию своих отношений.

Ранее в этот же день заместитель главы МИД России Михаил Галузин обсудил с Ли Хуэем конфликт на Украине. Стороны пришли к мнению, что любые дискуссии на эту тему невозможны без участия российской стороны и учёта её интересов в сфере безопасности.