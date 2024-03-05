Глушковский район, Курская область, 5 марта, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла 5 марта железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

«Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали девять прилётов, пострадавших нет», — сообщил Старовойт.

Глава региона сообщил также, что на железнодорожной станции вспыхнул пожар, его быстро потушили. Пострадали линии электропередачи, станция Глушково и село Кульбаки оказались обесточены. Аварийные бригады приступят к ремонту, когда это будет безопасно.

Как сообщало ИА Регнум, Старовойт 25 февраля проинформировал об обстреле со стороны ВСУ трёх районов Курской области, в том числе Глушковского. В результате обстрела в Кульбаках повреждение получили ЛЭП и газовая труба.

Через два дня, 27 февраля, Старовойт сообщил, что украинская армия обстреляла село Козино в Рыльском районе. Люди не пострадали, повреждений и разрушений не зафиксировано.