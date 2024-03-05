Анталья, Турция, 5 марта, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Соглашение о строительстве в Судане российской военно-морской базы будет рассматривать новый парламент страны, который будет сформирован после выборов в текущем году. Об этом 5 марта на полях Дипломатического форума в Анталье сообщил министр иностранных дел Судана Али Садик Али.

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства», ― заявил в беседе с «РИА Новости» глава внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что ожидается, что парламент даст положительный ответ и соглашение ратифицируют.

Как сообщало ИА Регнум, возможность создания российской военной базы в Судане на берегу Красного моря с российским лидером Владимиром Путиным и министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в ноябре 2017 года обсуждал президент Судана Омар аль-Башир.

В ноябре 2020 года Путин одобрил предложение правительства о подписании с Суданом соглашения по созданию пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России. Предполагается, что российские моряки будут пользоваться этим пунктом, чтобы ремонтировать корабли, пополнять запасы и отдыхать.

В начале июня 2021 года Судан заявил о намерении пересмотреть соглашение с Россией по созданию военной базы в Красном море. Как пояснил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн, это соглашение подписали при прежнем режиме Омара аль-Башира, но законодательный орган его не ратифицировал, как того требует процедура одобрения международных договоров.

Телеканал Al Arabiya 28 апреля 2021 года передал о том, что военное руководство Судана якобы приостановило соглашение с Россией о базе ВМФ на территории Порт-Судана. В посольстве России в Хартуме назвали эту информацию недостоверной. Позже суданское внешнеполитическое ведомство опровергло сообщения о заморозке действия документа и отметило, что подобная информация от России также не поступала.

В июле 2021 года власти Судана проинформировали российскую сторону о начале процесса ратификации соответствующего соглашения с Москвой.

В феврале 2023 года суданские власти закончили процесс пересмотра двухстороннего соглашения с Россией о размещении российской военно-морской базы в Судане. Теперь соглашение должно пройти процедуру ратификации. Однако из-за роспуска парламента и внутриполитического кризиса в стране этот процесс пока затягивается.