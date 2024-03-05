Вашингтон, 5 марта, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Американские военные смогли перехватить две противокорабельные крылатые ракеты над акваторией Красного моря. Об этом 5 марта сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х (ранее Twitter).

ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В 20:00 (совпадает с мск) силы CENTCOM осуществили два удара в целях самообороны по двум противокорабельным крылатым ракетам, представлявшим прямую угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным командования, в период с 15:50 до 16:15 мятежное йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) произвело запуск двух противокорабельных крылатых ракет по контейнеровозу, следовавшему под флагом Либерии. Одна из ракет попала в судно и нанесла ему ущерб, однако в результате этого никто не пострадал. После инцидента контейнеровоз не запросил помощи и продолжил следовать по своему курсу.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта CENTCOM заявило об ударе по готовой к запуску ракете хуситов класса «земля — воздух» в Йемене. По информации американских военных, ракету нацелили на Красное море.

Ранее в этот же день йеменское госагентство SABA сообщило, что атакованный хуситами 19 февраля британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море. Американские военные 3 марта подтвердили факт того, что атакованный движением «Ансар Алла» в Аденском заливе британский сухогруз затонул в Красном море. Отмечалось, что судно шло под флагом Белиза.