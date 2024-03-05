Вашингтон, 5 марта, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Главу Пентагона Ллойда Остина, заявившего конгрессменам о возможной войне между Россией и НАТО, обвинил во лжи экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Соответствующее заявление Риттер сделал 4 марта в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Как пояснил Риттер, заявления официальных лиц стран НАТО о возможности вторжения российских войск построены не на фактическом знании планов Кремля, а на слепой вере. Заявления Ллойда Остина, по мнению Риттера, безосновательны и лживы.

«Я хотел бы быть членом Конгресса и спросить у него: «Простите, секретарь Остин, вы сказали, что знаете о том, что собирается делать Россия? <…> Вы говорите, что знаете, значит, вы либо лжете, либо знаете нечто такое, о чем необходимо знать и нам». <…> И ответ: он ничего не знает, потому что придумал эту чушь», — указал бывший разведчик.

Риттер подчеркнул, что любой, хотя бы немного понимающий позицию Москвы, точно знает, что российская армия не станет вторгаться в Польшу, страны Прибалтики любо в любую другую страну, входящую в Североатлантический альянс.

«Это конфликт, который начался и закончится на Украине», — пояснил аналитик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Италии Гуидо Крозетто поддержал утверждение Пентагона о возможном столкновении России и НАТО. По мнению Крозетто, поддержка Украины Западом — это способ не допустить расширения конфликта.

Министр обороны США Остин допустил возможность военного конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров, пояснил, что такие слова доказывают наличие у США соответствующего плана.