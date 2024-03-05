Лондон, 5 марта, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Британские власти призывают Германию поставить на Украину дальнобойные немецкие ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера по поводу идеи атаковать Крымский мост, сообщила 4 марта газета Guardian со ссылкой на неназванного представителя правительства Британии.

Иван Шилов ИА Регнум

Собеседник журналистов отметил, что Лондон первым передал Киеву ракеты дальнего радиуса поражения, и теперь призывает другие страны к таким же шагам. В публикации также говорится, что минобороны Британии утечку разговора посчитали досадным, но не серьезным инцидентом.

Кроме того, авторы статьи напомнили, что Соединённое Королевство ранее признало наличие британского персонала на Украине, но не уточнило, какие функции выполняют эти сотрудники.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора, в котором офицеры бундесвера обсуждали вариант с нанесением удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Они пытались понять, что следует предпринять, чтобы не выставить Германию участником конфликта. По данным Симоньян, беседа состоялась 19 февраля.

2 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что немецкие власти проведут быстрое и детальное расследование в связи с утечкой беседы. Он назвал произошедшее серьёзным инцидентом.

МИД России вызвал посла Германии в РФ Александра Ламбсдорффа и объявил ему демарш. Кроме того, от дипломата потребовали разъяснений из-за перехваченного разговора офицеров бундесвера.

4 марта Олаф Шольц заявил, что поставка Украине ракет Taurus полностью исключена. Он пояснил, что проблема состоит в том, что в случае передачи таких вооружений немецкие военные станут вовлечены в украинский конфликт.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, комментируя сценарий с поставками Taurus, отметила, что Берлин тщательно изучит все средства, которые имеет в своём распоряжении в рамках вопроса об оказании помощи Киеву.