Киев, 5 марта, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Генералы французской армии не будут вести военные действия на территории Украины, так как недолюбливают президента Франции Эммануэля Макрона. Такое мнение 5 марта высказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу «Да это так».

EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

«У Макрона существует давний конфликт со своими генералами. Они уже несколько раз, как минимум, дважды за последние пять лет <…> обращались с открытыми письмами, где критиковали позицию Макрона», — заявил он.

Эксперт отметил, что генералы армии Франции выступали с критикой в адрес лидера страны во время протестных акций «жёлтых жилетов» и после военно-политических провалов Макрона в Африке. По его словам, угрозы репрессий и принудительной отставки не остановили критику в адрес французского лидера.

«И сегодня сказать, что Макрон выступит и скажет (генералам. — Прим. ред.): «Всё, идём все дружно защищать Украину», это натолкнётся на формулу, которую в своё время произнёс с высокой трибуны Николай Азаров: «Да пошли вы!», — добавил Бондаренко.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Макрон заявил, что Париж не рассматривает возможность отправки своих военных в зону конфликта на Украине в ближайшее время. Он добавил, что Франция не воюет против России и выступает против эскалации конфликта.

Французский лидер 27 февраля рассказал, что лидеры стран Европы обсуждали в Париже возможность отправки войск на Украину. При этом Макрон признал, что они не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу.

В Париже 2 марта прошла акция протеста с требованием не посылать французских солдат и вооружение на территорию Украины. Протестующие также потребовали отставки Макрона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера, отметил, что в случае отправки натовских военных на Украину будет неизбежен конфликт России с альянсом. Он подчеркнул, что западные лидеры должны это понимать и отдавать себе отчёт в таких действиях.