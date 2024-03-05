Сочи, Краснодарский край, 5 марта, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Большинство граждан Соединённых Штатов Америки выступает за нормализацию отношений с Россией вопреки антироссийской политике, проводимой действующим президентом Джо Байденом. Об этом во вторник, 5 марта, в интервью «РИА Новости» заявил глава делегации США на Всемирном фестивале молодёжи Калеб Мопин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Мы считаем себя послами мира, представителями большинства американского народа, желающего мира с Россией, в отличие от администрации Байдена, которая следует по опасному пути эскалации», — указал собеседник агентства.

Он отметил, «настоящая Америка» в самом деле хотела бы стать частью зарождающейся мировой экономики, в которой принимают участие страны БРИКС, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы «Один пояс — один путь». По словам Мопина, США и Россия могли бы сблизиться, если бы в стране закрепилась экономика, основанная на промышленности и росте.

Как передавало ИА Регнум, президент Российской Федерации Владимир Путин 2 марта дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи в Сочи. Глава российского государства в ходе церемонии открытия рассказал об основных идеях этого масштабного проекта и подчеркнул, что Россия как была, так и остаётся открытой к диалогу с другими странами.

Ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете O Globo заявил, что нормализация отношений России с европейскими странами в ближайшем будущем маловероятна, поскольку страны Евросоюза сами или с учётом антироссийского курса властей США навязали себе вражду с Россией. При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона готова пойти навстречу в случае отказа европейских государства от русофобского курса и появления идей о новых принципах отношений.