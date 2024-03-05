Владивосток, 5 марта, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Иностранец, оставивший надписи на памятнике «Поспеловская батарея», думал, что пишет на обычной стене, и не подозревал, что это памятный знак. Об этом во вторник, 5 марта, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Хотели просто написать, как на (обычной. — Прим. ред.) стене, не подумали, что это памятник», — объяснил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник в пресс-службе Следственного комитета СКР по Приморскому краю сообщили, что следователи возбудили уголовное дело после выявленной в социальных сетях публикации о нанесении неизвестным мужчиной краской из баллончика надписи на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации («Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России»).

Позднее полиция сообщила, что задержала двух подозреваемых по этому делу — женщину и молодого человека 23 лет. «РИА Новости» со ссылкой на представителей правоохранительных органов уточнило, что задержанный мужчина является уроженцем Узбекистана.