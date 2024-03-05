Наступивший, 741-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован широким обсуждением вероятного сценария нападения на Россию, опубликованного журналом «Военная мысль», который издаётся Минобороны РФ. В статье отмечено, что воздушно-наземная или воздушно-морская операция, развёрнутая против РФ, может начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

Также заявлено, что иностранные специалисты стремятся создать объединённые оперативные формирования (ООФ), включающие межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск. Их цель — поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуры противника в кратчайшие сроки.

Поскольку наиболее ожидаемыми формами применения ООФ заявлены воздушные и воздушно-космические наступательные операции, то в статье сказано о необходимости оснащения российских Воздушно-космических сил (ВКС) новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов (в том числе беспилотниками) и системами вооружения.

По мнению авторов публикации, необходимо выработать новые взгляды на организацию боевого применения авиационных сил как в мирное, так и в военное время.

Тем временем в зоне СВО мобильная противотанковая группа Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ на пикапе уничтожила группу пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на артёмовском направлении. Уточняется, что, задействовав автомобильный пикап с противотанковым ракетным комплексом «Фагот», десантники уничтожили порядка восьми пехотинцев ВСУ, намеревавшихся осуществить ротацию личного состава в непосредственной близости от передовых российских позиций.

Также Минобороны сообщило 5 марта о попытке атаки тремя украинскими беспилотниками Белгородской области. Все дроны были уничтожены в небе над регионом.

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