Москва, 5 марта, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Масштабная комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях пройдет 6 марта во всех регионах России. Об этом 4 марта сообщило МЧС России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в период с 10:00 до 11:00 по местному времени отдельного региона. Планируется включить громкоговорители, сирены и системы оповещения на предприятиях. Кроме того, для трансляции сигнала задействуют теле− и радиоканалы.

Проверка системы оповещения запланирована в рамках учений по подготовке к защите населения от последствий ЧС, связанных с природными пожарами и весенним половодьем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России разрабатывается концепция организации оповещения населения, включающая порядок использования домофонов для предупреждения о ЧС. Для некоторых домофонных систем в многоквартирных домах есть техническая возможность сопряжения с системами оповещения населения.

Закон о едином порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии готовности систем оповещения населения Госдума приняла в октябре 2022 года.

Крупномасштабная проверка систем оповещения населения проводилась в России 4 октября 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такую проверку систем оповещения необходимой и привёл в качестве примера Японию, где подобные проверки проводятся регулярно.