Сочи, Краснодарский край, 5 марта, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, которого им удалось разыграть, соврал, утверждая, что раскрыл обман и подыгрывал собеседникам целый час. Об этом сами пранкеры сообщили журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкеры «Вован» и «Лексус»

«Прекрасно, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать нам. Очень игривый, как и все остальные. Может, действительно премьеру совсем заняться нечем, пусть в какую-нибудь чат-рулетку выходит и общается со всеми. Уверен, что в его стране всё отлично», — сказал Кузнецов в беседе с «РИА Новости» на полях Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе».

Пранкер отметил, что все утверждения о том, что западные чиновники якобы улучшают свою систему защиты от поддельных звонков, остаются словами. Кузнецов также уточнил, что обман не удаётся раскрыть из-за непрофессионализма сотрудников государственных служб.

Кроме того, Столяров выразил уверенность, что ему с напарником удастся взломать новые виды защиты от пранков, даже если такие будут появляться.

«Я сомневаюсь, что это может случиться, потому что никто не может создать какую-то ультразащищенную сеть, которая универсальна. Мы, так или иначе, будем искать новые лазейки», — добавил пранкер.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Лео Варадкар заявил, что якобы сразу узнал звонивших ему Вована и Лексуса. Он отметил, что решил подыграть пранкерам, но его ответы были очень осторожными.

Беседу опубликовали 19 декабря. В ходе разговора Варадкар пожаловался на самый большой в истории Ирландии миграционный кризис. По словам премьер-министра, ситуацию в стране усложнило прибытие около 100 тысяч украинских беженцев. Варадкар также добавил, что сомневается в скором вхождении Украины в состав ЕС.

После публикации розыгрыша в Сети ирландские чиновники назвали запись подделкой, которая якобы не отражает того, о чём премьер-министр говорил с Вованом и Лексусом в реальности.