Москва, 5 марта, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Потенциальный запрет со стороны Европейского союза на импорт алюминия из России вероятно приведёт к ожесточённой борьбе за ресурсы между американскими и европейскими потребителями. Об этом сообщило агентство Reuters.

(сс) homw Алюминий

«Европейским и американским покупателям придётся агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если ЕС введёт запрет на ввоз металла из России», — говорится в материале.

Отмечается, что в случае запрета Европейского союза на импорт российского алюминия дефицит этого металла может превысить 500 тысяч тонн. На восстановление и создание же собственного производства уйдёт очень много времени, а сделки на Ближнем Востоке не смогут полностью заменить предложение из России.

Кроме того, рост цен на цветной металл может достичь показателей кризисного 2018 года, когда Соединённые Штаты Америки ввели санкции против компании «РУСАЛ». Подорожание же алюминия в первую очередь существенно отразится на сфере транспорта и строительства.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля издание Politico сообщило, что Европейский союз на данный момент не может запретить импорт алюминия из России, несмотря на давление со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. По информации источника, против запрета на поставки металла выступают в первую очередь страны с развитой промышленности. В странах ЕС от всего объёма импорта этого металла 9% приходится на Россию.