Тверь, 5 марта, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Житель города Белый Тверской области обнаружил на лестничной площадке своего дома новорождённую девочку, сообщило в своём Telegram-канале региональное следственное управление СК России.

Pexels.com Младенец

По данным прокуратуры региона, которая организовала проверку, инцидент произошёл ещё 1 марта. Правоохранительным органам удалось установить, что девочку родила 31-летняя жительница посёлка Оленино. Роды прошли у неё дома.

После появления на свет ребёнка женщина завернула младенца в одеяло и попросила биологического отца ребенка увезти его. Мужчина положил новорожденную в корзину и отвез ребенка в Белый, где оставил в подъезде.

После того как девочку нашли, ей вызвали скорую медицинскую помощь, а затем доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля следственное управление СК РФ по Новосибирской области объявило о том, что в одном из многоквартирных домов в Железнодорожном районе Новосибирска нашли ребёнка, завернутого в полиэтиленовый пакет. Он находился в мусорном баке.

20 февраля в Левобережном районе Воронежа нашли труп младенца. Тело ребёнка находилось возле одного из жилых домов. Полиции удалось установить предполагаемую мать ребёнка.