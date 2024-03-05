Москва, 5 марта, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Облачная погода и небольшой снег ожидаются 8 марта в Москве. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

Василий Иванов ИА REGNUM Потепление в Москве

Как уточнил метеоролог, 8 марта ожидается «совсем немного снега» при более облачной погоде. Такие погодные условия не будут способствовать охлаждению подстилающей поверхности, поэтому ночью перепады температуры воздуха составят около –10 градусов, а днём — около нуля градусов.

Днём 8 марта ожидается повышение температуры до +2 градусов. В последующие выходные дни температура ночью повысится и составит от –5 до –9 градусов. Днём 9 и 10 марта температура воздуха составит –4… +1 градус.

Ранее ИА Регнум сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возвращении в Москву январских холодов. В ночь на 5 марта ожидается существенное понижение температуры до –8…–10 градусов в Москве и до –13 в Московской области, а днём будет 0…+2 градуса.

Но, по словам метеоролога, к 8 марта в Москве ожидается потепление, хотя ночью температура воздуха останется низкой.