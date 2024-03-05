Москва, 5 марта, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Против России могут развернуть как наземную, так и воздушно-морскую операцию с применением массированных ракетно-авиационных ударов. Вероятный сценарий нападения на РФ 5 марта опубликовал издаваемый Министерством обороны журнал «Военная мысль».

Mailtoanton Флаги России и НАТО

Согласно материалу, в настоящее время иностранные специалисты стремятся создать объединённые оперативные формирования, включающие в себя межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск, целью которых является поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуры противника в кратчайшие сроки.

«Начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов», — говорится в публикации.

Отмечается, что предполагаемые боевые действия с большой долей вероятности начнутся именно с применения авиации, поскольку она является самым манёвренным и адаптивным видом войск. Кроме того, по словам авторов материала, в преддверии активной фазы противник будет предпринимать попытки вести провокационные, демонстративные и информационные агрессивные действия.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 4 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что власти республики не рассматривают вопрос об отправке своих военнослужащих на Украину. При этом он в очередной раз подчеркнул, что Франция «не воюет против российского народа» и не заинтересована в прямом участии в украинском конфликте.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер в ходе брифинга также заявил, что Вашингтон не намерен отправлять войска на Украину. Также, по его словам, США не намерены повышать уровень боеготовности своих ядерных сил.