Берлин, 5 марта, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Женщину 65 лет, забаррикадировавшуюся в операционной больницы, задержала полиция в немецком городе Ахене в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что масштабная операция в клинике «Луизен» в Ахене длилась несколько часов и завершилась экстренным вмешательством сотрудников полиции. Отмечается, что женщина не реагировала на обращения к ней и держала в руке непонятный предмет, похожий на оружие. При этом подозреваемая двигалась в сторону сотрудников полиции и они вынуждены были применить оружие.

Женщина получила серьёзные ранения, её госпитализировали. В отчёте полиции указано, что женщина обратилась в клинику в связи с появлением у неё суицидальных мыслей. Кроме того, в день появления женщины в клинике у неё дома произошёл пожар. Предполагается, что причиной возгорания в квартире женщины был поджог, который устроила она сама.

Ранее ИА Регнум сообщало, что неизвестная женщина проникла в клинику в немецком Ахене и забаррикадировалась. Также предполагается, что женщина подожгла пиротехнику. Полицейским пришлось эвакуировать всех пациентов из расположенных рядом палат. Район оцепили сотрудники полиции и пожарные, мотивы и личность женщины остаются неизвестными.