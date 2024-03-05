Москва, 5 марта, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины даже при учёте помощи со стороны западных союзников никогда не смогут превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб. Об этом в понедельник, 4 марта, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

«Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб», — указал он.

По словам эксперта, поставки вооружения западными союзниками Киева не способны изменить ситуацию на поле боя. Даже учитывая помощь Запада, Украина не сможет расходовать даже приблизительно то количество снарядов, которым располагают Вооружённые силы России.

В связи с этим Дэвид Экс подчеркнул, что Россия оставила за собой преимущество как в воздухе, так и на земле.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что Вооружённые силы России имеют преимущество в зоне боевых действий и продвигаются вперёд в том числе за счёт эффективного применения планирующих авиабомб. Также он отметил преимущество РФ в количестве применяемых беспилотных летательных аппаратов.

В январе бойцы Национальной гвардии Украины в интервью изданию The New York Times назвали российские планирующие авиабомбы «открытыми вратами ада». Как добавили авторы материала, планирующие боеприпасы способны поражать в том числе подземные укрепления.