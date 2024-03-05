Вашингтон, 5 марта, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Власти Египта и Катара призывают радикальное движение ХАМАС предоставить список заложников, которых на первой стадии организация может освободить в рамках поэтапного договора о прекращении огня в секторе Газа, сообщила газета Guardian со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Обмен заложниками в Газе

Один из собеседников агентства уточнил, что Израиль согласился приостановить боевые действия на шесть дней в обмен на освобождение 40 заложников, включая больных, пожилых и женщин. При этом в Вашингтоне не понимают, почему ХАМАС не может предоставить список пленников для освобождения.

Согласно одной из версий, причиной такой ситуации стали сложности коммуникации между подразделениями радикального движения и отрядами других группировок. Кроме того, существует мнение о том, что некоторые части ХАМАС скрывают информацию о заложниках, чтобы помешать сделке с Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о том, что израильские власти не согласятся ни на какую сделку по освобождению заложников любой ценой. При этом он добавил, что попытки освободить заложников продолжаются постоянно.

18 февраля министр иностранных дел Египта Самех Шукри отметил, что не ХАМАС имеет связей с официально признанными властями Палестины. Он также подчеркнул радикальное движение не признаёт Израиль, не идёт на переговоры и не отказывается от поддержки насилия.

3 марта газета The New York Times написала о том, что ХАМАС не одобрило ранее предложенный США вариант обмена с Израилем заложников на заключённых.