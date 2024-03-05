Вашингтон, 5 марта, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с 2021 года превысила отметку в $68 тыс., свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Согласно графику, который демонстрирует изменение стоимости по годам, 10 ноября 2021 года цена Bitcoin равнялась более $68 тыс. В этот же день цена указанной криптовалюты установила свой исторический максимум — $69 тысяч. В настоящее время Bitcoin приближается к этому рекорду.

Как сообщало ИА Регнум, в мае замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев допустил, что в ближайшем будущем регулятором криптовалюты в РФ может стать Федеральная налоговая служба. В середине августа 2023 года стоимость биткоина резко упала до $25,392 тыс.

В начале февраля 2022 года специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения Игорь Ашманов отметил о том, что биткоин и прочие криптовалюты создавались спецслужбами США.