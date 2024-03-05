Вашингтон, 5 марта, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки необходимо изменить свою внешнюю и экономическую политику, способствующую распространению нелегальной миграции. Об этом во вторник, 5 марта, заявил в интервью «РИА Новости» кандидат в сенаторы от Демократической партии Лоуренс Хэмм, представляющий Нью-Джерси.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

«Мы должны изменить внешнюю и экономическую политики США, которые создают неблагоприятные условия, вынуждающие людей покидать свои родные страны», — указал собеседник агентства.

При этом Хэмм отметил, что выступает против чрезмерных мер экс-президента Дональда Трампа и не поддерживает инициативы о строительстве пограничной стены и разделении семей. По мнению политика, для решения проблемы достаточно в должной мере обеспечить финансирование профильных ведомств, занимающихся проблемами миграционного кризиса.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал на своём официальном сайте видео, в котором предрёк Соединённым Штатам Америки судьбу Римской империи из-за кризиса нелегальной миграции. Он напомнил, что в последние несколько лет, а именно с момента вступления в должность Джо Байдена в должность президента страны, в США прибыли свыше 7,2 миллиона нелегалов, а их общее количество превышает население 32 штатов.

Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал в случае победы на предстоящих в ноябре 2024 года выборах главы государства провести крупнейшую в истории США депортацию нелегальных мигрантов, представляющих, по его словам, крупнейшую угрозу для страны.