Вашингтон, 5 марта, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Власти США предъявили обвинения гражданскому служащему из штата Небраска Дэвиду Франклину Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера, сообщило на своём сайте американское министерство юстиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, 63-летний мужчина делился закрытой информацией с зарубежным лицом через онлайн-платформу для знакомств. Его арестовали 2 марта.

Слейтер работал в составе сил стратегического командования ВС США (STRATCOM) на авиабазе Оффатт. Он имел доступ к информации под грифом «совершенно секретно» с августа 2021 по апрель 2022 года. Мужчина также посещал закрытые брифинги STRATCOM по украинскому конфликту.

Власти считают, что Слейтер, передавая секретные сведения, действовал умышленно. 5 марта он должен предстать перед судом. Мужчине грозит тюремного заключения сроком до 10 лет и штраф до $250 тысяч за каждый пункт обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года в США задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. Он проходил по делу об утечках секретных данных Пентагона.

Тейшейра работал над системами военной разведки на постоянной основе. Кроме того, он возглавлял игровую онлайн-группу Thug Shaker Central, в которую входило от 20 до 30 человек.

Его заподозрили в распространении в интернете сверхсекретных данных. В общей сложности в Сеть попали сотни документов о национальной обороне США. 4 марта стало известно о том, что Тейшейра признал вину и согласился на срок в 16 лет.