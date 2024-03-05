Одесса, Украина, 5 марта, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Как минимум четыре серии взрывов прогремели ночью в Одессе. Об этом 5 марта сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрывы прогремели на фоне режима воздушной тревоги. По данным онлайн-ресурса для предупреждения граждан министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской области в 00:33 мск.

Также сообщается, что в Одесской области зафиксировано появление нескольких беспилотников. Граждан просят оставаться в укрытиях. Информация о возможных повреждениях инфраструктуры не сообщается. Местные власти не комментировали ситуацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 марта в Одессе прогремели две серии взрывов, о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось. Кроме того, на Украине ночью 2 марта взрывы были слышны в Харькове.

В Сумской области Украины 28 февраля за сутки прогремели 204 взрыва в более чем десяти населённых пунктах.