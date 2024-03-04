Москва, 5 марта, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается провести ряд встреч на высоком уровне в ходе своего визита в Россию, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на соответствующий вопрос СМИ. Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Действительно, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для обсуждения нашего дальнейшего взаимодействия с Агентством. В рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне», — отметила она.

Захарова также уточнила, что планируется провести рабочие консультации по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов проинформировал, что 5 марта Гросси вылетит в Сочи. Проведение консультации запланировали на первую половину 6 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин может пообщаться с Рафаэлем Гросси.

7 февраля Гросси в четвёртый раз посетил ЗАЭС. Вместе с ним на объект прибыла группа наблюдателей, которая сменила другую группу своих коллег. Глава МАГАТЭ отметил, что радиационная и химическая защита на станции находится на высоком уровне.

Гросси также положительно оценил направленные на защиту ЗАЭС усилия со стороны России и Международного агентства по атомной энергии.