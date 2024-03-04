Порт-о-Пренс, 5 марта, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Главный международный аэропорт в Гаити попытались захватить вооружённые люди. Об этом 4 марта сообщило Agence France-Presse (AFP).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

По данным агентства, вооружённые банды предприняли попытку взять под контроль главный международный аэропорт Гаити в Порт-о-Пренсе. Нападение на Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра произошло через несколько часов после объявления властями города комендантского часа. На момент инцидента воздушная гавань была закрыта, пассажиров там не было.

Отмечается, что банде вооружённых злоумышленников противостояли сотрудники полиции. Нападение на аэропорт названо крупнейшим за всю историю Гаити.

«Бронированный грузовик на взлетной полосе стрелял по бандам, пытаясь помешать им проникнуть на территорию аэропорта, в то время как десятки сотрудников и других рабочих бежали от… пуль», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Гаити члены вооружённых группировок напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключённых. Атака произошла в момент отсутствия в стране премьер-министра Ариэля Анри, который в Кении достиг соглашения об отправке в Гаити миротворческого контингента для борьбы с вооружёнными группировками.

Банды парализовали жизнь столицы Гаити и заявили о намерении «освободить» страну.

Ситуация в сфере безопасности, а также гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года и унесшего жизни свыше двух тысяч человек. Страну захлестнула преступность, местные силовики не справляются с уличными бандами, которые постоянно ведут борьбу за передел сфер влияния.