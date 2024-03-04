Сингапур, 5 марта, 2024, 01:51 — ИА Регнум. США используют свои истребители F-35 для выявления позиций российских сил противовоздушной обороны (ПВО) в зоне специальной военной операции, заявил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен. Об этом сообщается на сайте сингапурского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

По словам министра, такие вылеты производились недавно. Полученную информацию передали странам НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны под руководством США всё больше прямо и косвенно ввязываются в украинский конфликт.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Североатлантического альянс вовлечён в украинский конфликт. Она отметила, что ВСУ получают от НАТО вооружение, наёмников, деньги и разведданные.

11 января журнал National Interest опубликовал статью, в которой говорилось, что США не станут передавать Украине истребители F-35 из-за их дороговизны. Кроме того, в Вашингтоне понимают, что в случае использования указанных самолётов российские военные обязательно собьют эти боевые машины и изучат их.