Власти Сингапура заявили, что США используют F-35 для поиска российских ПВО
МО Сингапура: США применили самолёты F-35 для выявления ПВО России в зоне СВО
Сингапур, 5 марта, 2024, 01:51 — ИА Регнум. США используют свои истребители F-35 для выявления позиций российских сил противовоздушной обороны (ПВО) в зоне специальной военной операции, заявил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен. Об этом сообщается на сайте сингапурского оборонного ведомства.
По словам министра, такие вылеты производились недавно. Полученную информацию передали странам НАТО.
Как сообщало ИА Регнум, 17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны под руководством США всё больше прямо и косвенно ввязываются в украинский конфликт.
11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Североатлантического альянс вовлечён в украинский конфликт. Она отметила, что ВСУ получают от НАТО вооружение, наёмников, деньги и разведданные.
11 января журнал National Interest опубликовал статью, в которой говорилось, что США не станут передавать Украине истребители F-35 из-за их дороговизны. Кроме того, в Вашингтоне понимают, что в случае использования указанных самолётов российские военные обязательно собьют эти боевые машины и изучат их.