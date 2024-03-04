Вашингтон, 5 марта, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Решение об отстранении экс-президента США Дональда Трампа от участия в праймериз отозвала государственный секретарь американского штата Мэн Шенна Болоуз. Об этом сказано в распространённом 4 марта заявлении Болоуз, опубликованном на сайте Госдепартамента штата Мэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Решение отозвано после решения Верховного суда США по аналогичному делу в штате Колорадо. Как поясняется в заявлении, Верховный суд постановил, что местные власти отдельных штатов не имеют полномочий снимать с выборов претендентов на высший государственных пост на основании 14-й поправки к американской конституции.

«В соответствии с моей присягой и обязательством следовать закону и конституции, я отказываюсь от своего решения», — отмечается в заявлении госсекретаря штата Мэн.

Кроме того, подтверждается, что голоса избирателей в поддержку Трампа на предстоящих праймериз в Мэне, назначенных на 5 марта, будут учтены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что федеральный Верховный суд отменил решение властей штата Колорадо о недопуске экс-президента США Трампа к участию в первичных президентских выборах.

В декабре 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах. Основанием для решения послужила 14-я поправка к американской конституции, где указано, что лицо, принявшее участие в мятеже или восстании, не имеет права занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата. В суде расценили как мятеж штурм Капитолия в январе 2021 года сторонниками Трампа. Экс-президента назвали причастным к этому инциденту.

Верховный суд США указал, что право исключать граждан из списка кандидатов на федеральных и президентских выборах принадлежит Конгрессу США, а не властям штатов.