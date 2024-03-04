Берлин, 5 марта, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Женщина, проникшая в больницу в немецком Ахене, закрылась в одном из помещений, пациенты из расположенных рядом палат эвакуированы. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба полиции города.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция Германии

По данным полиции, 65-летняя женщина вошла в медучреждение во второй половине дня. В настоящий момент она забаррикадировалась в одном из помещений. Также сообщается о задымлении в здании, предполагается, что женщина подожгла пиротехнику.

На месте происшествия работает спецназ полиции, над больницей кружит вертолёт полиции, район оцеплен вооружёнными сотрудниками полиции и пожарными. О требованиях со стороны женщины не сообщается, её мотивы и личность остаются неизвестными.

По данным Bild, больница, на которую произошло нападение, рассчитана на 378 коек. В медучреждении работает около 1,6 тыс. сотрудников в 12 специализированных отделениях.

При этом издание Bild сообщило, что здание больницы якобы захватил вооружённый мужчина, и он взял в заложники несколько человек. Однако эта информация не подтвердилась. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вооруженный мужчина, захвативший в заложники четверых посетителей кофейни Starbucks, был задержан в городе Ульме федеральной земли Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Обезвреженного злоумышленника госпитализировали. Среди заложников и силовиков никто не пострадал.