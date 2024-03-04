Москва, 5 марта, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Послы стран Европейского союза отклонили предложение о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за низкого уровня доверия. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в постпредстве Евросоюза в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Нас действительно приглашали на встречу с министром Лавровым, однако не предложив повестку встречи. Это было в то время, как министр заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом», — приводит «РИА Новости» комментарий постпредства ЕС.

Кроме того, там отметили, что дипломаты были бы заинтересованы выслушать позицию России по Украине, если бы она изменилась. При этом в постпредстве указали на довольно «низкий уровень доверия» между Евросоюзом и РФ.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодёжи заявил, что послы стран Европейского союза отказались прийти на встречу для разговора перед выборами президента России. При этом Лавров предостерёг дипломатов от вмешательства в выборы главы российского государства, подчеркнув, что у Москвы накопилось достаточно доказательств, указывающих на подготовку посольствами ЕС механизмов вмешательства в выборы и поддержки несистемной оппозиции.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя эту ситуацию, призвал выгнать из России послов стран Евросоюза, отказавшихся от встречи с Лавровым. Он подчеркнул, что подобное поведение противоречит самой идее существований дипломатических миссий.