Вашингтон, 4 марта, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Задействование российского ударного гиперзвукового комплекса морского базирования «Циркон» в рамках специальной военной операции явилось важным событием в развитии гиперзвукового оружия в мире, говорится в статье журнала Military Watch Magazine (MWM).

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы публикации подчеркнули, что гиперзвуковой планирующий аппарат применили впервые в истории. Отмечается, что подобные вооружения могут поражать цели на большом расстоянии и на значительно более высоких скоростях.

Кроме того, эти средства способны маневрировать, что увеличивает сложность их перехвата и улучшает точность ударов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января 2024 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко объявил, что Военно-морской флот РФ в 2023 году получил более 7,7 тыс. ракет, включая крылатые ракеты большой дальности «Циркон», «Калибр», «Уран». 29 февраля президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» уже применялись в бою.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский допустил, что российские военные могли применять ракеты «Циркон» для нанесения высокоточных комбинированных ударов по военным объектам ВСУ, в том числе для преодоления эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины с западными зенитными ракетными комплексами. Он также не исключил, что «Цирконы» могли применяться вместе с беспилотными летальными аппаратами «Герань» и крылатыми ракетами большой дальности Х-101.