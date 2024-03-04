Турция, 4 марта, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи на западе Турции в турецкой провинции Чанаккале. Об этом 4 марта сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Анастасия Павлова ИА Регнум

Подземный толчок зафиксирован около 21:38 мск, эпицентр находился около населённого пункта Енидже (население около 35 тысяч человек). Очаг землетрясения располагался на глубине около десяти километров.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 4,3, очаг залегал на глубине 15 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой 6,1, эпицентр которого находился в 31 километре на юг от Алма-Аты. В городе после землетрясения сохраняется угроза афтершоков, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, 4 марта землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Киргизии. По данным института сейсмологии республики, эпицентр находился в Иссык-Кульской области, в 35 км от города Чолпон-Аты и в 190 км от Бишкека. В МЧС Киргизии сообщили, что, предварительно, разрушений и пострадавших нет.