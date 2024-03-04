Москва, 4 марта, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и реализация молодежной политики в РФ стали темами седьмого эфира программы «Голос молодых», который состоялся 4 марта в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на Международной выставке-форуме «Россия».

Выпуск прошёл в сотрудничестве с платформой «Дигория». В нём приняли участие депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, а также члены экспертного клуба «Дигория» Анна Ширинкина, Ахмат Хасанов и Полина Юрманова.

В начале дискуссии Ахмат Хасанов назвал главные события недели в сфере молодёжной политики. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ объявил о запуске национальных проектов «Молодёжь России» и «Кадры». Кроме того, эксперт напомнил, что стартовавший в Сочи Всемирный фестиваль молодежи — 2024 собрал 20 тысяч участников, включая 10 тысяч гостей из более чем 180 стран.

Полина Юрманова в свою очередь отметила, что в отличие от предыдущего фестиваля новое мероприятие охватывает больший объём работ. Политолог также уточнила, что российские регионы взяли культурное шефство над иностранными делегациями. Кроме того, планируется, что после завершения фестиваля его участники из других стран посетят субъекты РФ, где пройдут мероприятия регионального уровня.

Депутат Матвейчев оценил значимость проходящего фестиваля. Парламентарий подчеркнул, что одними из важных миссий мероприятия являются диалог различных культур и обмен опытом в работе с молодёжью.

«Мы действительно имеем возможность увидеть друг друга, узнать, пообщаться, не только онлайн. Это укрепляет преемственность поколений. Россия стремится быть молодежной страной, молодежной столицей. У нас и молодежная политика совершенно другая, и различные кадровые лифты запускаются. Нам мало своей молодежи, мы ее зовем в гости со всего мира», — сказал он.

Хасанов указал на то, что ключевой идеей фестиваля стала дружба между народами и культурами, которая способна найти продолжение в совместных научных и социальных проектах.

«Россия и многие другие страны готовы поддерживать научные коллективы из молодежи своих стран. Буквально в феврале вышла новость о том, что российские и индийские фонды поддержали более 28 научных проектов на совместные разработки с участием своих студентов. Аналогичная новость выходила и из Китая. Это будут энергетические, медицинские, экологические и другие проекты», — подчеркнул он.

Анна Ширинкина выразила мнение о том, что несмотря на различие ценностей у участников из разных стран, найдётся то, в чём они могут соревноваться, и то, что их будет объединять. Кроме того, по словам политолога, наметился тренд на усиление сотрудничества российской молодёжи с молодёжью тех стран, которые, в отличие от Запада, не стали разрывать отношения с Россией. Ширинкина отметила, что недружественные страны формируют стереотипы о России, а международные мероприятия помогают менять их.

Полина Юрманова в свою очередь указала на то, что Всемирный фестиваль молодёжи может способствовать возвращению в РФ ранее уехавших соотечественников, а также переезду иностранцев, разделяющих русские ценности и привлеченных её возможностями. Эксперт уточнила, что западная культура отмены бросила вызов России, стремящейся расширять международное общение.

Депутат Матвейчев в рамках дискуссии добавил, что Россия стала самодостаточной с точки зрения опыта межкультурного взаимодействия. По его мнению, западным странам следует учиться российскому опыту.

Кроме того, парламентарий порекомендовал участникам Всемирного фестиваля молодежи, которые после мероприятия отправятся в Москву, посетить выставку «Россия» и ознакомиться с 75 павильонами с экспозициями регионов. Матвейчев привёл в пример Кемеровскую область.

«Мне понравилось, что регионы не стоят на месте и развиваются. Например, мой родной Кузбасс всегда считался угольным регионом. Но на выставке мы показываем не только уголь, но и динозавров, горнолыжный курорт Шерегеш с самым лучшим снегом для фрирайда и многое другое. И все остальные регионы демонстрируют не только свои традиционные достопримечательности, но и то, что появилось сейчас», — сказал депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога заявил, что Всемирный форум молодёжи опроверг утверждения об изоляции России. Он указал на то, что проживающие за рубежом участники форума получают у себя искажённую информацию о России, а фестиваль помогает исправить это.

2 марта президент России Владимир Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодёжи. В рамках фестиваля планируется провести более 800 мероприятий. Своим опытом с участниками поделятся 1500 спикеров. Региональная программа фестиваля пройдёт с 10 по 17 марта.