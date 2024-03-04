Москва, 4 марта, 2024, 22:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 17-й артиллерийской бригаде большой мощности и 29-й общевойсковой армии почётные наименования «гвардейские». Соответствующие указы глава государства подписал в понедельник, 4 марта.

Станислав Красильников /РИА Новости

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действия по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю… Присвоить 17 артиллерийской бригаде большой мощности почётного наименования «гвардейская», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

Также соответствующего почётного наименования удостоилась 29-я общевойсковая армия. Отмечается, что указы вступают в силу с момента их подписаний, то есть с 4 марта 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Владимир Путин подписал указы о присвоении 288-й артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригаде почётного наименования «гвардейская». Наименования «гвардейский» удостоился 25-й полк радиационной, химической и биологической защиты.