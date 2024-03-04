Лондон, 4 марта, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Великобритания купит артиллерийские снаряды за рубежом, чтобы поставлять их на Украину, заявил замглавы Минобороны страны Джеймс Хиппи, сообщив подробности о новом пакете военной помощи для Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«Некоторые боеприпасы будут закуплены в Великобритании, а значительная часть будет приобретена за рубежом», — говорится в письме Хиппи теневому министру обороны от оппозиционной Лейбористской партии Джону Хили, опубликованном 4 марта ТАСС.

Замминистра сообщил, что боеприпасы планируется передать Киеву в период с 6 апреля 2024 по 5 апреля 2025 года. Общий объём нового пакета помощи составит £245 млн ($310 млн). Всего Лондон в течение этого и следующего годов планирует потратить на поддержку Украины £2,5 млрд ($3,2 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в феврале заявил, что у него нет плана Б на тот случай, если США так и не возобновят военные поставки на Украину. Он подчеркнул, что у ВСУ без помощи Запада не будет шанса выстоять против российской армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года отметил, что никакая помощь Украине не изменит ход спецоперации. Поставки вооружений киевскому режиму только истощат ресурсы стран, которые будут ему помогать, добавил официальный представитель Кремля.