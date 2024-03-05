Киев, 5 марта, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Публичная критика в адрес главы киевского режима из уст депутата Верховной рады за нежелание беречь людские ресурсы на фронте является не чем иным, как проявлением противоречий двух кланов в правящей верхушке нынешней Украины. Один из них сориентирован на США, другой — на Великобританию.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Так ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак прокомментировал корреспонденту ИА Регнум слова украинского депутата в интервью американскому изданию The Washington Post (WP). Так, нардеп Соломия Бобровская раскритиковала действия киевского режима, заявив, что в ВСУ сложилась «нехорошая ситуация», а главарь режима Владимир Зеленский и его команда продолжают всех убеждать в обратном.

«Единственный способ вернуться — быть раненым или убитым», — описала Бобровская два возможных варианта демобилизации.

Критика такого рода, по мнению эксперта, в очередной раз обличила противоречия в Киеве, которые определяются влиянием разных западных центров силы. Например, сам Владимир Зеленский и его окружение сориентированы на Великобританию, тогда как другие влиятельные круги нынешней Украины, включая, например, бывшего украинского лидера Петра Порошенко, отрабатывают интересы США.

При этом на Западе всё чаще озвучивается идея заморозки конфликта на Украине во избежание потери киевским режимом ещё больших территорий. Поэтому действующие украинские политики, сориентированные на США, не скрывают критического отношения к идее продолжения боевых действий в создавшейся негативной для ВСУ ситуации.

Однако британское лобби склоняется именно к продолжению активных действий во что бы то ни стало, отметил Дудчак. Британские агенты влияния, по его мнению, стараются делать всё возможное, чтобы ни в коем случае не допустить снижения интереса к Украине со стороны США. Они стараются стимулировать поставки вооружений, препятствуя затуханию конфликта. И Зеленский активно проводит эту линию.

Другой вопрос — каким образом сторонники заморозки конфликта рассчитывают достичь заветной цели. Ведь практика показала: России бессмысленно пытаться договариваться с нынешним киевским режимом и его западными кураторами. Опыт Минских соглашений, которые, как теперь хорошо известно, изначально рассматривались лидерами Европы как инструмент обмана Москвы, явно говорит не в пользу подобных вариантов.

«Конечно, хотелось бы какого-то исхода, который позволил бы спасти жизни людей, — отметил Дудчак. — Но, с другой стороны, конечно, нас не устраивает просто фиксация, мы все прекрасно знаем, что с ними договариваться невозможно».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в минобороны Украины признали трагичность положения ВСУ. Советник по вопросам набора призывников Алексей Бежевец заявил, что нехватка кадров в украинской армии в совокупности с дефицитом вооружения и боеприпасов может обернуться катастрофой.